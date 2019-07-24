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يسمح بمحادثات مع الغرباء

خلل خطير في تطبيق فيسبوك للأطفال “مسنجر كيدز”

خلل خطير في تطبيق فيسبوك للأطفال “مسنجر كيدز”
weam.co/602263
وكالات - الوئام

كشفت شركة “فيسبوك” عن خلل في تطبيق “مسنجر كيدز” الخاص بالأطفال، يمكنهم من المشاركة في محادثات مع “غرباء”، وفق ما ذكر موقع “ذا فيرج” التقني.

وبينما كان التطبيق الذي أطلقته “فيسبوك” في 2017 يقوم على مبدأ سماح الوالدين للأطفال بإجراء محادثات مع أشخاص تتم الموافقة عليهم وإضافتهم في “جهات الاتصال”، فقد أدى الخلل الجديد إلى تجاوز ميزة الحماية هذه، وتمكين الأطفال من محادثة غرباء عبر “الدردشات الجماعية” دون موافقة أحد الوالدين.

وتعليقا على الخلل، أوضحت فيسبوك أنه في بعض الحالات كان بمقدور الأطفال التواصل مع أشخاص لم يوافق عليهم أحد الوالدين، مضيفة أن “الخلل تم إصلاحه”.

وأشار بيان صدر عن “فيسبوك” إلى: “اكتشفنا خطأ تقنيا يسمح لصديق الطفل بإنشاء محادثة جماعية معه ومع أكثر من صديق لصديق الطفل. نريد منكم أن تعرفوا أننا أوقفنا المحادثات الجماعية، حتى نتأكد من عدم السماح بإجراء محادثات جماعية كهذه في المستقبل”.

وأضاف البيان: “قمنا بإغلاق المحادثات المتأثرة بالخلل، وقمنا بتزويد الأهالي بمصادر إضافية تتعلق بأمن خدمة فيسبوك مسنجر، والحماية على الإنترنت”.

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