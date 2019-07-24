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خلال النصف الأول من 2019

برنامج “مُلّاك”: تسجيل أكثر من 3 آلاف اتحاد جديد

برنامج “مُلّاك”: تسجيل أكثر من 3 آلاف اتحاد جديد
weam.co/602280
الرياض - الوئام

أعلن برنامج “مُلّاك” التابع لوزارة الإسكان عن تسجيله لأكثر من 3 آلاف اتحاد، منذ إطلاق النسخة الجديدة للمنصة مطلع العام الحالي، إذ يعمل البرنامج من خلال التطبيق والمنصة الإلكترونية الخاصة به لتمكين الملاّك من إنشاء اتحاد يضم جميع ملاك الوحدات السكنية ذات الاجزاء المشتركة، حيث تسهل لهم هذه الخطوة الوصول للخدمات والتواصل وتنظيم المكان.

وقال المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود، إن برنامج “ملاّك” يهدف إلى وضع الأطر العامة للواجبات التي يجب على أعضاء الاتحادات الالتزام بها من خلال المحافظة على الممتلكات والأجزاء الخاصة والمشتركة وعدم التعديل عليها إلا بموافقة الملاك، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة، وتنظيم استخدامها وتكاليف صيانتها وذلك عبر المنصة الإلكترونية التي يتم تطويرها وتحديثها بشكل مستمر.

وأوضح المهندس الداوود أن المنصة تتيح للأسر المستفيدة من البرنامج اتخاذ القرارات المشتركة لكل اتحاد ملاك والتفاعل فيما بينها، والتصويت على قرارات مجلس إدارة الاتحاد، مشيراً إلى أن هذا النمو يأتي استمرارا للدور المهم الذي يقوم به البرنامج لضمان حسن الانتفاع من العقار والأجزاء المشتركة فيه بين مالكي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة مثل العمائر السكنية والمجمعات العقارية، والتي تتضمن الأجزاء المشتركة مثل الأرض التي شيّد عليها البناء، والحدائق، والارتدادات، وهيكل البناء، والسطح، والمداخل، والسلّم، وجميع أجزاء البناء الأخرى المعدّة للاستعمال المشترك سواءً كانت ملتصقة أو منفصلة كالمواقف والممرات، والنوافير، والمصاعد.

يُذكر أنّ وزارة الإسكان قد أطلقت برنامج مُلّاك من أجل خلق بيئة آمنة ومستدامة للتعايش المشترك، لضمان حفظ الحقوق وحسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.

وقد سهل البرنامج خدماته للراغبين بالاستفادة منه، حيث أصبح إنشاء اتحاد ملاك ميسرًا وبشكلٍ إلكتروني يختصر الوقت والجهد على الراغبين بالتسجيل في البرنامج والاستفادة من خدماته وذلك عبر رابط المنصة Https://Mullak.housing.sa .

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