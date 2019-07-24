“التعليم” تحدد مواصفات المدارس التي سيطبق فيها تدريس اللغة الصينية

عبدالله العازمي - الوئام:

حددت وزارة التعليم، اليوم (الأربعاء)، المدارس الثانوية للبنين والبنات التي سيتم تطبيق تدريس اللغة الصينية.

وأوضحت الوزارة، بحسب خطاب وجهه وكيل الوزارة للتعليم العام لمدير ادارة تعليم الرياض، أنه سيتم تطبيق تدريس المادة، وفقا لعدة ضوابط، نسردها فيما يلي:

أن يكون مبنى المدرسة حكوميا مستقلا (غير مشترك مع مرحلة أخرى)

أن لا يقل عدد الطلاب أو الطالبات بالمدرسة عن 400 طالب أو طالبة

أن تكون المدرسة من المدارس الخبيرة في نظام المقررات لأكثر من ثلاثة أعوام

أن تكون المدرسة غير مطبقة لمبادرات أخرى ( تاهيل وعمل، ريادة الأعمال، ماهر)

أن يتوفر في المدرسة معملا للغات أو مركزا لمصادر التعلم بسعة 35 طالبا أو طالبة

كما شمل الخطاب أسماء مدرستين للبنين ومدرستين للبنات لكون إدارة تعليم الرياض من ضمن الإدارات التي سيطبق فيها تطبيق اللغة الصينية.