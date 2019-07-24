تعليم الرس تعلن عن وظائف شاغرة

الرس -الوئام -عبدالله العازمي

أعلنت إدارة تعليم الرس عن توفر وظائف شاغرة على لائحتي بند الأجور والمستخدمين (رجال) داخل المحافظة.

وورد بالإعلان أن التقديم يبدأ من اليوم وحتى تاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٠.

وألحقت إدارة تعليم الرس عدة شروط للالتحاق بالوظائف منها أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية، ولديه القدرة على القيام بعمل الوظيفة، مع إجادة القراءة والكتابة.

كما اشترطتالرس -الوئام -عبدالله العازميالرس -الوئام -عبدالله العازمي إرفاق ما يثبت محل السكن حسب الوظيفة الشاغرة، وأن لا يقل عمر المتقدم عن ١٨ عاما، فضلا عن اجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون مسجلاً ببرنامج “ساعد”، ولا يكون متقاعدا.

ويكتفى بالتقديم على الرابط على موقع الإدارة ولا يلزم المراجعة، وسوف يبلغ المتقدم برسالة نصية أو عن طريق الموقع الرسمي.