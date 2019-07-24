أمير مكة: أتألم لعدم تعريب “snapchat”

مكة- الوئام

دعا الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين، إلى البحث عن مرادف عربي لتسمية “snapchat”، وتعهد الأمير بأنه لن ينطق بها مرة أخرى بغير العربية.

وأعلن أمير مكة المكرمة، أمس، عن جائزة للإعلام الجديد تحمل اسم “جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد”، وتكون قيمتها نصف مليون ريال، تخصص لمجالات الأفلام القصيرة، والصورة والتغريدة، و”snapchat”، التي توقف عندها الأمير خالد الفيصل قائلا: “أنا مضطر لأن أقولها، مع أني أتألم لعدم وجود كلمة عربية مرادفة لها”.

وتابع الأمير في هذا السياق قائلا: “أرجو ألا يتكرر ذلك، وأن يقدموا لي كلمة عربية في حال طلبوا مني أن أذكر هذه الكلمة، لأنني لن أقولها مرة أخرى بكلمة غير العربية”.