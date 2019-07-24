صراف آلي للأدوية في مجمع بالطائف

الطائف- الوئام- عبدالله العازمي

أطلق مجمع الملك فيصل بالطائف، صراف آلي يقوم بتقديم الأدوية بشكل إلكتروني دون الحاجة الى مراجعة الصيدلية, من خلال جهاز الصراف الذاتي للأدوية ATM والذي يشبه صرافات “النقود”، ويتمثل المشروع الجديد في تقديم خدمة صرف الأدوية للمرضى الذين لديهم إعادة صرف من خلال الجهاز دون الرجوع للصيدلية.

الجهاز يقدم الخدمة 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وتبلغ سعة الجهاز ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف وصفة شهريا، ويستطيع المريض الاستفادة من الخدمة من خلال التواصل مع الصيدلية برغبته الصرف عن طريق الجهاز, وبعد تجهيز الوصفة يرسل الجهاز رسالة تلقائية للمريض تحمل رقم كود للصرف, وبدون انتظار يستطيع المريض التوجه للجهاز والصرف في أي وقت.

يأتي ذلك في اطار حرص المجمع في الاستفادة من الخدمات الالكترونية المختلفة ,التي تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى في جميع الاقسام ,كما ان استخدام التقنية ترفع كفاءة التشغيل وتقلل الهدر,وتسهم في التسهيل على المراجعين.

يذكر أن المجمع لديه عيادة استشارة دوائية تقدم التثقيف اللازم خلال كامل أيام الأسبوع، يستطيع المريض الرجوع إليها عند الحاجة.