“نزاهة” تعلن نتائج مسابقتها التوعوية الثانية لطلاب وطالبات الجامعات والكليات لعام 1440هـ

متابعات- الوئام

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، اليوم الأربعاء، نتائج المسابقة التوعوية الثانية الموجهة إلى طلاب وطالبات المؤسسات التعليمية، لأفضل فيلم توعوي.

وحقق المركز الأول طلاب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عن الفيلم التوعوي “لهم ولغيرهم”، فيما حقق المركز الثاني طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل بالأحساء عن الفيلم التوعوي “بحث علمي”، ونال المركز الثالث طلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بالمشاركة مع طلاب جامعة رياض العلم بالرياض عن الفيلم التوعوي “الأمانة العلمية”، وحاز على المركز الرابع طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عن الفيلم التوعوي “السعودة”، بينما جاء في المركز الخامس طلاب جامعة تبوك عن الفيلم التوعوي “فساد طبي”.

ويأتي تنظيم هذه المسابقة في إطار مبادرة أندية نزاهة التي دشنتها الهيئة في المؤسسات التعليمية، إيمانًا منها بأهمية نشر الوعي لدى طلاب وطالبات الجامعات والكليات عبر الممارسات الإيجابية لقيم النزاهة، كما يأتي اطلاقها بعد المسابقة الأولى لأفضل بحث ومقال و مبادرة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد في العام الماضي.

وقدمت (نزاهة) شكرها لجميع المشاركين والمشاركات في المسابقة التي تأتي ضمن برامجها التي تهدف إلى تحفيز الطلبة للإسهام في تعزيز قيم النزاهة في المؤسسات التعليمية، وتحقيق أحد أهداف الهيئة المتمثل بنشر الوعي بمخاطر الفساد وأهمية تعزيز قيم الشفافية والنزاهة.