التعليقات: 0

الجيش اليمني يعلن مقتل 30 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في الضالع

الجيش اليمني يعلن مقتل 30 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في الضالع
weam.co/602326
وكالات- الوئام

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، مقتل 30 عنصرًا من عناصر ميليشيا الحوثي في معارك بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وقال موقع الجيش “سبتمر نت”، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مواقع استراتيجة شمالي محافظة الضالع، عقب معارك ضارية، أسفرت عن مقتل 30 عنصرًا في صفوف المليشيات، وإصابة آخرين، فضلًا عن تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وذكر الموقع، أن قوات الجيش حررت مناطق “موقع”، و”الحمراء”، و”الأقواز”، و”العظم”، بالإضافة إلى قرى “القهرة”، و”صولان”، و”الرفقة”، غربي منطقة مريس.

وأشار موقع الجيش إلى أن قوات الجيش استعادت خلال المعارك عربات وكميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة.

وتصاعدت وتيرة القتال بين الطرفين في عدد من المناطق بمحافظة الضالع، منذ أكثر من شهر، بعد محاولة ميليشيا الحوثي التقدم نحو مواقع الجيش في المحافظة واستعادة السيطرة عليها.

روابط ذات صلة

المالكي: التحالف يحمي المواطنين اليمنيين بناء على طلب من الشرعية

المالكي: التحالف يحمي المواطنين اليمنيين بناء على طلب من الشرعية

مقتل 13 من مليشيا الحوثي في هجوم للجيش اليمني بجبهة رازح غربي صعدة

مقتل 13 من مليشيا الحوثي في هجوم للجيش اليمني بجبهة رازح غربي صعدة

وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بنزع مخالب إيران

وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بنزع مخالب إيران

غارات “التحالف” تسقط قتلى وجرحى من الحوثيين في صعده والضالع

غارات “التحالف” تسقط قتلى وجرحى من الحوثيين في صعده والضالع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>