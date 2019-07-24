“الأرصاد” تكشف توقعاتها لطقس الغد.. وهذه أعلى درجة حرارة

الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس الموافق 2019/07/25 في المملكة، قائلة إنه يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على سواحل مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير.

وشملت التوقعات، أن تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من الرياض، الشرقية، وتكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على المرتفعات لمناطق جازان، عسير، الباحة.

وسجلت أعلى درجة حرارة على الأحساء وحفر الباطن 46 درجة، فيما جاءت أدنى درجة حرارة على أبها 19 درجة.