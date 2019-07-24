حقيقة حجب “سناب شات” في المملكة

تداول عشرات الآلاف من المغردين في السعودية أنباء عن حجب برنامج “سناب شات”.

ودشن المغردون هاشتاج “حجب السناب شات فى السعودية”، وجاء غالبيتها لرفض وقف البرنامج الشهير داخل المملكة.

ولم تصدر أي جهة معلومات تؤكد أو تنفي حجب البرنامج، إلا أن كثيرا من التقارير الإعلامية قالت إنها شائعة.

وسناب شات تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة وضعها إيفان شبيغل وروبرت مورفي، يمكن للمستخدمين التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نص رسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين.

وتعد المملكة واحدة من أكبر أسواق “سناب شات” في العالم؛ حيث يستخدم التطبيق بالمملكة نحو 13 مليون شخص، وفقاً لتقارير إعلامية.