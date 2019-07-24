بالصور: محافظ الموية يرعى جائزة رجل الأعمال مطر البقمي برضوان

رضوان -الوئام -عبدالله العازمي:

رعى محافظ المويه الأستاذ قباس الحارثي جائزة الشيخ مطر بن عجب البقمي للتميز العلمي لعامها الثاني على التوالي بدعم منه والذي تنظمه جمعية رضوان الخيرية.

بحضور مساعد المدير العام للخدمات المساندة نيابة عن المدير العام للتعليم بالطائف المهندس وسام حابس وضيف الشرف اللواء فهيد بن مساعد القرشي وشيخ قبيلة السميان من البقوم حمود ذعار الجويع ومديري الدوائر الحكومية والأهلية وجمع من الأعيان ورجال الاعمال والأهالي والإعلاميين ورجال التربية والتعليم والطلاب المتفوقين.



حيث بدأ حفل الجائزة بالسلام الملكي ثم كلمة الطلاب المتفوقين إلقائها الطالب فهد البقمي اشاد بالجائزة في دعم الطلاب والطالبات للالتحاق بركب العلم واهله مقدما شكره وتقديره لمحافظ المويه على رعايته للحفل ولداعم الجائزة على دعمه وتشجيعه ولكل من ساهم في تعليمهم وحصولهم على التفوق.

ثم أكد صاحب الجائزة رجل الاعمال الشيخ مطر عجب البقمي بأن الجائزة احدث حراكا تربويا وتعليميا بين طلاب مركز المويه بالرغم من قصر عمرها وهي في عامها الثاني ومثمنا حضور المحافظ لرعايته لحفل الجائزة وجميع من شارك الطلاب والطالبات المتفوقين فرحتهم .

ثم اشاد ضيف الشرف اللواء فهيد القرشي بالجائزة واصفا بانها مبادرة تهدف لشحذ همم الطلاب والطالبات نحو التميز والتفوق ليصبحو لبنة صالحين وليساهمو في بناء وطنهم مقدما جزيل الشكر لداعم الجائزة الشيخ مطر بن عجب البقمي سائلا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

ثم شاهد الجميع عرضا مرئيا عن نشأة جائزة الشيخ مطر بن عجب البقمي، وبعدها تحدث عدد من الطلاب واولياء الامور والتربويين عن الأثر الإيجابي الذي زرعته في نفوس الطلاب واولياء امورهم ثم فقرة شكرًا مطر العطاء .

ثم اشاد محافظ المويه قباس الحارثي بالجائزة وبما احدثته من حراك تربوي وتعليمي وتنافس شريف بينهم للنيل من بحر العلم والمعرفة موضحا بأن هذه اللفته من الشيخ مطر لابنائه الطلاب وطالباته المتفوقين بمركز رضوان تعد أنموذجا للمواطن الصالح الذي عرف قيمة العلم ولم تلهه أعماله عنهم مبديا سعادته بحضوره في هذه الليلية التعليمية المتميزة والتي تحث على التنافس في طلب العلم.

مؤملا أن لا تقتصر الجائزة على مركز رضوان وأن تكون على مستوى محافظة الموية، وبعدها توج محافظ المويه وصاحب الجائزة وضيف الشرف ومساعد المدير العام للخدمات المساندة بالطائف المهندس وسام حابس الطلبة المكرمين.

كما تم تكريم المعلمين وفريق عمل الجائزة وعدد من مديري الجهات الحكومية ثم اختتم الكرنفال الكبير بتكريم راعي الحفل محافظ المويه ثم التقطت الصور التذكارية.