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بعد صراع مع مرض السرطان

وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي عن 67 عاماً

وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي عن 67 عاماً
weam.co/602391
القاهرة- الوئام:

توفي الفنان المصري فاروق الفيشاوي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 67 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن جنازة الفيشاوي ستُشيع ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين بمحافظة الجيزة.

كان الفنان الراحل قد أعلن عن إصابته بالسرطان خلال تواجده بمهرجان فني العام الماضي.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان الراحل قائلة في بيان لها: “كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان”.

وولد الفيشاوي بإحدى قرى محافظة المنوفية (شمال القاهرة) في يوم 5 شباط/فبراير عام 1952 ، وشارك في عشرات الأفلام والمسلسلات والمسرحيات خلال مشواره الفني.

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