ارتفاع قياسي في درجات الحرارة يلفح أوروبا

بروكسل- الوئام:

يشهد شمال أوروبا درجات حرارة قياسية خلال موجة حارة أخرى يعتقد خبراء المناخ أنها قد تتكرر.وللمرة الثانية في غضون شهر، جلب مرتفع جوي هواء لافحا من الصحراء الكبرى لتسجل درجات الحرارة معدلات قياسية في بلجيكا وهولندا وتهدد بريطانيا وألمانيا وفرنسا بالمثل في ظل موجة حر قائظ تستمر حتى الجمعة.

وفي إسبانيا، أوشكت السلطات على السيطرة على حريق غابات في إقليم سرقسطة في شمال البلاد لكن خطر اندلاع حرائق أخرى لا يزال قائما خاصة في المناطق الشرقية حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 41 درجة مئوية.

وأصدرت السلطات الإيطالية تحذيرات من اندلاع حرائق في جزيرة سردينيا الواقعة في البحر المتوسط حيث من المتوقع أن تتخطى درجات الحرارة حاجز الأربعين درجة. كما وضعت 13 مدينة ضمن أعلى تحذير من أحوال الطقس وحذرت من مشكلات صحية محتملة قد يتعرض لها جميع السكان وليس فقط المرضى أو كبار السن.

وفي البرتغال أخمد نحو 1000 رجل إطفاء يوم الثلاثاء أكبر حريق هذا العام والذي اندلع مطلع الأسبوع لكن البلاد لا تزال في حالة

تأهب قصوى.

وإلى الشمال، قال ديفيد ديناو رئيس قسم التنبؤات الجوية في المعهد الملكي للأرصاد الجوية في بلجيكا إن درجة الحرارة سجلت 38.9 درجة متجاوزة أعلى مستوى سابق بلغ 36.6 درجة في يونيو حزيران 1947 في السجلات التي يرجع تاريخها إلى عام 1833.

ومن المتوقع أن يكون الطقس أكثر سخونة اليوم الخميس.

كما تشهد العاصمة الفرنسية باريس اليوم الخميس ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة التي من المتوقع أن تصل إلى 40.4 درجة مئوية.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية في هولندا أن تصل درجات الحرارة إلى 38.8 درجة مئوية، وهي الأعلى منذ عام 1944.

وفي ألمانيا، قال مكتب الأرصاد الجوية إن درجة الحراة القياسية التي شهدتها ألمانيا أمس، وهي 40.5 درجة، من المتوقع أن تستمر اليوم الخميس.

وتوقع مكتب الأرصاد في بريطانيا أن تصل ذروة الموجة الحارة خلال شهر يوليو تموز الجاري إلى 38 درجة مئوية، وذلك في جنوب شرق إنجلترا.