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أمام البرلمان البريطاني اليوم

رئيس وزراء بريطانيا يضع الخطوط العريضة لـ«بريكست»

رئيس وزراء بريطانيا يضع الخطوط العريضة لـ«بريكست»
weam.co/602396
لندن- الوئام:

من المتوقع أن يضع رئيس الوزراء البريطاني المحافظ الجديد، بوريس جونسون، الخطوط العريضة لخططه بشأن خروج بلاده من
الاتحاد الأوروبي (بريكست) في بيان أمام البرلمان اليوم الخميس.

وأعلن جونسون أمس الأربعاء عن تغييرات جذرية في حكومته، حيث عين المزيد من المتشككين في الاتحاد الأوروبي في المراكز الرفيعة، وذلك بعد أن تولى رئاسة الوزراء خلفا لتيريزا ماي، التي استقالت بعد فشلها في الحصول على موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن توصلت إليه مع بروكسل.

وذكرت تقارير محلية يوم الأربعاء أنه عين أيضًا مدير حملة التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي المثير للجدل دومينيك كامينجز مستشارا بحكومته الجديدة.

وفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، وعد جونسون الناخبين بأنه لن يكون هناك “حلول وسط” في خطته لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين أول/أكتوبر، باتفاق أو بدون.

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