شاهد التفاصيل: 542 وظيفة في وزارة الدفاع

الرياض- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية بوزارة الدفاع السعودية عن توفر عدد 542 وظيفة بالإدارات الهندسية والأشغال بأفرع القوات المسلحه.

وبحسب التفاصيل فإن التقديم لهذه الوظائف سيبدأ اعتباراً من 20 /11 /1440هـ إلى 29 /11 /1440 هـ.

وللتقديم على الوظائف بإدارة مدينة الملك عبد العزيز العسكرية زيارة موقع الإدارة الكتروني https://kamc.gov.sa .

وللتقديم على وظائف الإدارة الهندسية والأشغال بالخدمات الطبية زيارة منصة التوظيف بالخدمات الطبية: https://talents.msd.med.sa

وللتقديم على وظائف الإدارة الهندسية والاشغال بقوة الصوايخ الإستراتيجية على موقع القوة : https://smfjops.mod.gov.sa

وللتقديم على وظائف الإدارة الهندسية والاشغال بالدفاع الجوي على موقع القوة : https://rsadfjobs.mod.gov.sa.