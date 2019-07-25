التعليقات: 0

لا تزال أعمال الإنقاذ جارية

45 قتيلاً ومفقودا بانهيار أرضى في الصين

45 قتيلاً ومفقودا بانهيار أرضى في الصين
weam.co/602401
بكين- الوئام:

ارتفعت حصيلة قتلى الانهيار الأرضي الذي وقع في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين إلى 15 شخصا، وفق ما ذكرته السلطات
المحلية اليوم الخميس.

وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن الانهيار الأرضي طمر 21 منزلا في قرية بالقرب من مدينة ليوبانشوي بمقاطعة قويتشو الجبلية في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، حيث كان يعيش أكثر من 50 شخصا.

وذكر رجال الإنقاذ أنه تم العثور على 15 جثة وإنقاذ 11 شخصا، بينما لا يزال ما يقدر بنحو 30 شخصا في عداد المفقودين بسبب الانهيار الأرضي.

ويتلقى الأشخاص الـ11 الذين تم إنقاذهم، العلاج في مستشفيات، بينما لا تزال أعمال الإنقاذ جارية.

يشار إلى أن الانهيارات الأرضية التي تعقب هطول الأمطار الغزيرة تعتبر أمرا شائعا في هذا الوقت من العام في الصين، وتحديدا في الجنوب والجنوب الغربي من البلاد.

وكان شخص واحد على الأقل قد لقي حتفه في انهيار أرضي منفصل في مقاطعة هيزهانج بمقاطعة قويتشو يوم الثلاثاء.

روابط ذات صلة

وفاة وفقدان 19 شخصاً  بعد انهيار أرضي بالصين

وفاة وفقدان 19 شخصاً  بعد انهيار أرضي بالصين

22 قتيلاً بإنهيار أرضي في الفلبين

22 قتيلاً بإنهيار أرضي في الفلبين

الصين تحذر إيران بعدم العبث باستقرار الشرق الأوسط

الصين تحذر إيران بعدم العبث باستقرار الشرق الأوسط

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في كولومبيا إلى «193» قتيلاً

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في كولومبيا إلى «193» قتيلاً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>