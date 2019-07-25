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الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى باتجاه بحر الشرق

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى باتجاه بحر الشرق
weam.co/602410
بيونج يانج -الوئام:

أطلقت كوريا الشمالية اليوم صاروخين قصيري المدى بالقرب من بلدة وونسان الواقعة على الساحل الشرقي في البحر الشرقي.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن بيونج ينانج أطلقت صاروخًا قصير المدى الساعة 0534 صباحا بالتوقيت المحلي والآخر الساعة 0557 صباحا، من بلدة وونسان باتجاه البحر الشرقي، وحلقا لمسافة 430 كيلومترا ووصلا إلى ارتفاع 50 كيلومترا.

وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب في حال إطلاق صواريخ إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مسؤول حكومي ياباني قوله إن الصاروخين سقطا في البحر قبل أن يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان ولا يشكلان أي تهديد أمني.

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