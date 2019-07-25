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خلال موسم حج 1440هــ

رسمياً: منح شركات ومؤسسات حجاج الداخل صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونيًا

رسمياً: منح شركات ومؤسسات حجاج الداخل صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونيًا
weam.co/602426
الرياض- الوئام:

تقدم الأحوال المدنية خلال موسم حج عام 1440هـ، خدمة منح صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونيًا، لشركات ومؤسسات حجاج الداخل المعتمدين من قبل وزارة الحج العمرة، عبر منصة “أبشر”، وذلك لاستخراج تصاريح الحج الكترونيًا للحجاج المسجلين لديهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أنه بإمكان المواطنين المسجلين مع الشركات المصرحة من قبل وزارة الحج والعمرة لخدمة حجاج الداخل، طباعة تصريح الحج الكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية, مبيناً أن الشركات المستفيدة من الخدمة جميعها مسجلة ومعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين التحقق من نظامية عمل الشركات التي يختارونها لتوفير الخدمات لهم اثناء اداء الحج، والحذر من الحملات غير النظامية, مؤكداً أهمية حصول من يرغب اداء الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بالحج حسب التعليمات المنظمة لذلك.

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