البنوك تهبط بسوق الأسهم السعودية 

الرياض- الوئام:

هبطت سوق الأسهم السعودية اليوم الخميس مع تأثر مؤشرها الرئيسي سلبا بانخفاض سهم مصرف الراجحي،ثاني أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 0.4 بالمئة مع هبوط سهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري بنسبة 2.3 بالمئة

و0.6 بالمئة على الترتيب.

كما نزل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهي رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم، 0.2 بالمئة بعدما أوقفت المفاوضات مع كلارينت لتأسيس شركة للمواد عالية الأداء من الأصول المشتركة للشركتين.

وانخفض سهم الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) 1.7 بالمئة. وكانت الشركة أعلنت عن أرباح مخيبة للآمال في الربع الثاني وعزتها إلى تصاعد تكاليف التمويل وهبوط هامش ربح الوقود.

ومع ذلك، ارتفع سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات بنسبة 2.8 بالمئة بعدما سجلت أرباحا مستقرة في الربع الثاني بلغت 210.9 مليون ريال (56.2 مليون دولار) متجاوزة توقعات المجموعة المالية هيرميس لربح قدره 188 مليون ريال.