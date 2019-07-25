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وظائف شاغرة في تعليم البكيرية

وظائف شاغرة في تعليم البكيرية
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weam.co/602451
الرياض- الوئام- عبدالله العازمي

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الخدمية على بند الأجور، وعلى الراغبين التقديم لهذه الوظائف انطباق هذه الشروط عليهم كالتالي:
– التقديم إلكترونيًا على موقع إدارة التعليم بمحافظة البكيرية اعتبارًا من تاريخه و حتى 24/12/1440.

– أن يكون المتقدم سعودية الجنسية.

– أن يكون المتقدم مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

– ألا يقل عمر المتقدم/المتقدمة عن 18 عامًا.

– ألا يكون المتقدم من أصحاب السوابق.

– ألا يكون المتقدم/ المتقدمة متقاعد من وظيفة حكومية أو من التأمينات الاجتماعية.

– اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد الموعد من قبل لجنة الاستقبال والتنسيق.

وقالت الإدارة، إنه سيتم إلغاء أي طلب إذا ثبت عدم صحة البيانات المسجلة في الموقع.

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