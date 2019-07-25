الموهوبات يحولن الصوف والدهان للوحات فنية ببرنامج مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة بالرياض

الرياض- الوئام

أبدعت الطالبات الموهوبات المشاركات في برنامج موهبة الإثرائي الصيفي الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع وتنفذه مدارس منارات الرياض، لمدة ثلاثة أسابيع بمشاركة 520 موهوب وموهوبة من مختلف مدارس مدينة الرياض حتى يوم الخميس القادم 29/11/1440 هـ في تصميم عدد من الأعمال الفنية المميزة في عدة مجالات فنية.

وأوضحت رئيسة البرنامج للموهوبات ياسمين أبا الخيل، أن برنامج موهبة يركز في مجمله على النشاط العلمي بنسبة كبيرة وتم تخصيص جزء يسير منه، وتم تقسيم المحتوى العلمي ما نسبته 60% من البرنامج فيما الجانب المهاري فقد بلغت نسبته 30% وذلك للتدريب على المهارات الحياتية والاجتماعية ومهارات القرن الواحد والعشرين بالإضافة إلى الجانب الترفيهي والذي يشكل 10% من البرنامج ومن ذلك تخصيص جزء للفن التشكيلي بمختلف مجالاته حيث تولت الفنانة التشكيلية رائدة النشاط سبيكة النجيدي، تدريب الموهوبات في عدد من مجالات الفن التشكيلي ومن أهمها فن الديكوباج وتطبيقه على جرات الطين باستخدام ألوان الاكريليك وقصاصات الورق أو المناديل المنقشة وطليها بغراء الخشب ثم رشها بالورنيش، إلى جانب سحب الألوان على أكواب الشاي والأطباق باستخدام مناكير الأظافر.

وتم تنفيذ خلية النحل على دبات الماء الكبيرة، والمجال الثاني عملية غزل خيوط الصوف بأسلوب الفن الشعبي وتشكيله على الأعواد المثلجة باستخدام الألوان وخيوط الصوف ودمج الأشكال الهندسية وخطوط الطول والعرض تشكيل شعار موهبة بالفسيفساء، إلى جانب تدريب الموهوبات على فنون الرسم التقليدي المختلفة ومنها الرسم التجريدي على الأعواد الملونة.

وأكدت أن البرنامج يسعى في جميع المسارات والوحدات إلى غرس عملية العمل الجماعي والتفكير الناقد وحل المشكلات سوية.