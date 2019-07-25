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ضمن خطتها لتغطية موسم حج 1440هـ

“البيئة”: فسح 539 ألف رأس من الماشية منذ مطلع ذي القعدة

“البيئة”: فسح 539 ألف رأس من الماشية منذ مطلع ذي القعدة
weam.co/602476
الرياض- الوئام

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسح 539,153 رأسًا من الماشية خلال الفترة من أول ذي القعدة وحتى 21 من الشهر نفسه، وذلك ضمن خطة الوزارة لتغطية طلب السوق المحلي وموسم حج 1440هـ.

وأوضحت الوزارة، أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 537,718 رأس غنم و1435 جمل، من ضمنها الإرساليات المفسوحة الخاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي والتي بلغت 92,633 رأس غنم.

وبيَّنت أنها وضعت ضوابط عدة لدخول المواشي إلى العاصمة المقدّسة، تهدف من خلالها إلى ضمان سلامة الأضاحي وعدم انتشار الأوبئة، بدايةً بالمتابعة من قبل المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية على المواشي المستوردة حتى فسحها، وبعد ذلك يتم ترصيص الشاحنات ومتابعتها حتى وصولها لمواقعها، إضافة إلى متابعة الوارد للمشاعر المقدسة من السوق المحلية من خلال فروع الوزارة بمحافظات: جدة والجموم والليث.

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