توقعات طقس الغد: هذه المنطقة تسجل أعلى درجة حرارة

الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة الموافق 2019/07/26 في المملكة، قائلة إنه تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض، الشرقية، نجران.

وشملت التوقعات أن يستمر تأثيرها على سواحل مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطريق الواصل ما بين الليث وجازان، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وأوضحت “الأرصاد”، أن أعلى درجة حرارة متوقعة تصل إلى 47 بمكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة تبلغ 20 درجة على أبها.