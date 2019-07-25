التعليقات: 0

توقعات طقس الغد: هذه المنطقة تسجل أعلى درجة حرارة

توقعات طقس الغد: هذه المنطقة تسجل أعلى درجة حرارة
weam.co/602494
الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة الموافق 2019/07/26 في المملكة، قائلة إنه تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض، الشرقية، نجران.

وشملت التوقعات أن يستمر تأثيرها على سواحل مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطريق الواصل ما بين الليث وجازان، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وأوضحت “الأرصاد”، أن أعلى درجة حرارة متوقعة تصل إلى 47 بمكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة تبلغ 20 درجة على أبها.

روابط ذات صلة

ارتفاع قياسي في درجات الحرارة يلفح أوروبا

ارتفاع قياسي في درجات الحرارة يلفح أوروبا

“الأرصاد” تكشف توقعاتها لطقس الغد.. وهذه أعلى درجة حرارة

“الأرصاد” تكشف توقعاتها لطقس الغد.. وهذه أعلى درجة حرارة

الأرصاد: نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على 3 مناطق بالمملكة غدا

الأرصاد: نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على 3 مناطق بالمملكة غدا

“الأرصاد” تكشف حقيقة ما تردد عن ترقية 15 موظفا بـ”المحسوبية”

“الأرصاد” تكشف حقيقة ما تردد عن ترقية 15 موظفا بـ”المحسوبية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>