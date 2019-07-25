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النيابة العامة تحذر من مخالفة بيع سندات الهدي والأضاحي

النيابة العامة تحذر من مخالفة بيع سندات الهدي والأضاحي
weam.co/602509

حذرت النيابة العامة، اليوم، من مخالفة بيع سندات الهدي والأضاحي، مؤكدة أن الإقدام على هذه الخطوة يعد من الجرائم الكبرى.

وقالت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”: كن واعيًا بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية، المتعلقة بمخالفة بيع سندات الهدي والأضاحي ،طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (١٣١)، بتاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤١٩هـ، مؤكدة أن هذه السلوكيات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا للفقرة رقم (٨/أولًا) من القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) بتاريخ ١٠/ ٠٦/ ١٤٣٥هـ.

وأكدت النيابة العامة، قصر وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكل أنواعها الخاصة بالحجاج على مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.

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