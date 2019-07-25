من أصول هندوسية وطردتها ماي.. وزيرة داخلية جونسون الجديدة

اختار بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد “بريتي باتيل” لتشغل منصب وزير الداخلية، خلفًا لساجد جاويد، الذي عُين مستشارًا لرئيس الوزراء.

كانت بريتي وزيرة للتنمية الدولية البريطانية في 2017 إلا أنها استقالت بسبب عقدها لقاءات غير مصرح بها مع مسؤولين إسرائيليين.

وأعلنت باتيل استقالتها عقب لقائها برئيسة الوزراء تيريزا ماي في لندن التي عادت إليها الوزيرة بعد قطع جولة في أفريقيا.

وقالت مصادر حينها إن الوزيرة آثرت الاستقالة حتى لا تقيلها رئيسة الحكومة التي تواجه ضعوطا قوية بسبب سلوك الوزيرة.

ولدت باتيل في 29 مارس 1972 لأبوين هنديين من ولاية جوجارات هاجرا إلى أوغندا ثم انتقلا إلى بريطانيا عام 1960، ودخلت البرلمان البريطاني عضوًا عن حزب المحافظين منذ عام 2010 حتى الآن.