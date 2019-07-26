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سماء غائمة جزئياً

طقس اليوم: غبار وأتربة في 7 مناطق سعودية

طقس اليوم: غبار وأتربة في 7 مناطق سعودية
weam.co/602542
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية والرياض ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة والليث وجازان وسماء غائمة جزئياً على مرتفعات عسير والباحة وجازان قد تتخللها سحب رعدية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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