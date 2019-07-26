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من قيود وغرامات وفروقات الأسعار

الخطوط السعودية: إلغاء كافة القيود لجميع التذاكر الصادرة بثلاث مناطق

الخطوط السعودية: إلغاء كافة القيود لجميع التذاكر الصادرة بثلاث مناطق
weam.co/602543
جازان - الوئام - اسماعيل الحكمي :

أعلنت الخطوط السعودية إلغاء رسوم التذاكر فيها بناءا على توجيهات نائب المبيعات وذلك لجميع الرحلات المغادرة من وإلى كلا من المطارات التالية: أبها ونجران وجازان.

وقد اشتمل القرار على إعفائهم من جميع الرسوم المترتبة على ذلك من قيود وغرامات وفروقات الأسعار إن وجدت على نفس درجات السفر وذلك عند إعادة الحجز أو الاستردداد أو التخلف عن السفر ابتداءا من 8 يوليو 2019 وحتى نهاية شهر أغسطس 2019.

كما أكد على تطبيق جميع ماورد بالنشرة يشمل القرار وذلك على جميع التذاكر التي تم إعادة إصدارها قبل صدور هذه النشرة ابتداءا من التاريخ أعلاه ، كما يتم إعفاء التذاكر المعاد إصدارها قبل هذه النشرة فقط ، والتي تم تغير خط سيرها من الرسوم والفروقات.

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