التعليقات: 0

ممارسات المليشيا تتطلب تضافراً وإخلاصاً وانضباطاً

نائب الرئيس اليمني: اليمنيون وأشقاؤهم بالتحالف يخوضون حرباً لإفشال مخططات إيران

نائب الرئيس اليمني: اليمنيون وأشقاؤهم بالتحالف يخوضون حرباً لإفشال مخططات إيران
weam.co/602544
عدن- الوئام:

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، أن اليمنيين وأشقائهم في التحالف العربي يخوضون حرباً لإفشال مخططات إيران في المنطقة.

وأشار خلال زيارته لأحد معسكرات التدريب للقوات المسلحة اليمنية إلى أن ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بحق اليمنيين من قتل وقهر واعتداء واستهداف لمقدرات البلاد وجيلها القادم وتنفيذ الميليشيات للأجندة الإيرانية التخريبية يتطلب تضافراً وإخلاصاً وانضباطاً عالي المستوى يحقق النصر ويبني دولة مستقرة ينعم بها كل اليمنيين.

وأشاد وفق وكالة الأنباء اليمنية بما ينجزه اليمنيون مع أشقائهم في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن لاستعادة الشرعية وإفشال مخططات إيران والحفاظ على اليمن ضمن محيطه العربي والإقليمي.

روابط ذات صلة

سي إن إن: إيران أطلقت صاروخاً باليستياً متوسط المدى

سي إن إن: إيران أطلقت صاروخاً باليستياً متوسط المدى

الحكومة اليمنية تُحمّل ميليشيا الحوثي المسؤولية عن كارثة بيئية وشيكة في سواحل الحديدة

الحكومة اليمنية تُحمّل ميليشيا الحوثي المسؤولية عن كارثة بيئية وشيكة في سواحل الحديدة

مباحثات سعودية-أمريكية حول جهود تحقيق السلام في اليمن

مباحثات سعودية-أمريكية حول جهود تحقيق السلام في اليمن

أكثر من 11 حركة احتجاجية في المدن الإيرانية ضد نظام الملالي

أكثر من 11 حركة احتجاجية في المدن الإيرانية ضد نظام الملالي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>