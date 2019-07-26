سي إن إن: إيران أطلقت صاروخاً باليستياً متوسط المدى

طهران- الوئام:

ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية مساء أمس الخميس أن إيران أطلقت في وقت سابق من هذا الأسبوع، صاروخا باليستيا

متوسط المدى قطع مسافة ألف كيلومتر.

ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته أن الصاروخ من طراز “شهاب – 3” ولا يمثل تهديدا لحركة السفن أو القواعد الأمريكية في المنطقة.

يأتي ذلك وسط تصعيد في حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فى مقابلة مع تليفزيون وكالة أنباء بلومبرج يوم الخميس عن استعداده للذهاب إلى العاصمة الإيرانية طهران ومخاطبة الشعب الإيراني بشأن السياسة الخارجية لبلاده، في الوقت الذى يمارس فيه الرئيس دونالد ترامب ضغوطا قصوى على

الجمهورية الإسلامية لدفعها إلى إعادة التفاوض بشأن توقيع اتفاق نووي.