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تم احتجازه بتهمة السُكر والشغب

ألمانيا: 50 تلميذاً حاولوا اقتحام قسم شرطة لإخراج زميلهم المحتجز

ألمانيا: 50 تلميذاً حاولوا اقتحام قسم شرطة لإخراج زميلهم المحتجز
weam.co/602549
برلين- الوئام:

ذكرت الشرطة الألمانية إن نحو 50 تلميذا حاولوا اقتحام قسم شرطة لإطلاق سراح زميل لهم 15/ عاما/ بعد أن تم احتجازه بتهمة “السُكر والشغب”.

وكان أمن المدرسة في بلدة شتارنبرج بجنوب البلاد قد استدعى الشرطة بعد أن أصبح سلوك الصبي المخمور خارج عن السيطرة خلال حفل وداع. ولم تستطع الشرطة تهدئته لذلك قررت احتجازه.

وحاولت مجموعة من التلاميذ اقتحام مقر الشرطة بعد احتجاز زميلهم.

وحاول التلاميذ فتح الباب الأمامي ، لكنهم فشلوا في ذلك. وقالت الشرطة انه تم إلقاء زجاجات وكُسرت نافذة.

وتمكنت الشرطة من استعادة السيطرة على الوضع ، وتم اعتقال ثلاثة تلاميذ بعد اتهامهم بمحاولة إطلاق سراح شخص محتجز وإتلاف ممتلكات.

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