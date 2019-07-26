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في مجالات إدارية وصحية للرجال والنساء

تفاصيل الوظائف الشاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

تفاصيل الوظائف الشاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي
weam.co/602551
الرياض- الوئام:

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي بجامعة الأميرة نورة بمدينة الرياض عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة الدبلوم والبكالوريوس وفق التالي:

أخصائي أول علاج وظيفي: درجة البكالوريوس في إعادة التأهيل / العلاج المهني مع 4 سنوات من *الخبرة يفضل درجة الماجستير في إعادة التأهيل / العلاج المهني مع 2 سنوات من الخبرة .

طبيب نفسي:درجة البكالوريوس في علم النفس العيادي مع 2 سنة من الخبرة يفضل خبرة في إعداد الخدمات السريرية (المستشفى ، مركز التدخل .

فني تخدير رئيسي – للرجال والنساء (Senior Anesthesia Technician): دبلوم (تقنية تخدير) وخبرة 4 سنوات مع دورة (BLS) ودورة تدريبية في مجال التخدير من هيئة التخصصات الصحية وتصنيف مهني.

تقني مختبرات طبية ثالث – للرجال والنساء (Medical Laboratory Technologist III): بكالوريوس تخصص (علوم مختبرات طبية) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

فني مختبر طبي ثاني – للرجال والنساء (Medical Laboratory Technician II): دبلوم (مختبرات طبية، تقنية مختبرات) مع خبرة لا تقل عن سنتين واجتياز دورة دعم الحياة الأساسية (BLS).

سكرتير تنفيذي طبي أول – للرجال والنساء (Executive Medical Secretary I): بكالوريوس (إدارة مستشفيات، إدارة صحية، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال المساندة الإدارية.

ومن الشروط العامة: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية وإجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:
https://careers.kaauh.edu.sa/ar/job-search-results/

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