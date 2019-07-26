العرب ينتظر تألق 6 من نجومهم في الدوريات الأوروبية

متابعات - الوئام

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة تألق اللاعبين العرب المحترفين في الدوريات الأوروبية، خصوصًا بعد أن شهد الموسم الماضي تألق الثلاثي: المصري محمد صلاح مع ليفربول، والجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي، والمغربي حكيم زياش مع أياكس أمستردام.

ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة اللاعبين العرب الذين ستكون الأنظار موجهة إليهم، للتأكيد على التألق العربي في أفضل الدوريات الأوروبية.

من خلال كأس أمم أفريقيا، التي اختتمت مؤخراً في مصر، برزت أسماء 6 لاعبين عرب جدد، من المتوقع أن يتألقوا في الدوريات الأوروبية الموسم المقبل:



محمد صلاح

بات النجم المصري محمد صلاح من العلامات الثابتة في الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، رغم البداية المخيبة له في 2015 مع تشيلسي، ورحيله إلى فيورنتينا، ثم روما في الدوري الإيطالي، إلا أن عودته من بوابة ليفربول كانت أسطورية، بتحقيقه العديد من الأرقام القياسية، وحصوله على لقب هداف “البريمير ليغ” مرتين متتاليتين.



رياض محرز

برهن نجم منتخب الجزائر رياض محرز على أنه قادر على الاستمرار في التألق في الدوري الإنجليزي، بعد قيادته “محاربي الصحراء” للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا، حيث يعد محرز اللاعب العربي الوحيد الذي فاز بلقب “البريمير ليغ” مرتين، مع ليستر سيتي في 2015 ثم مانشستر سيتي في 2019، ويعد من أبرز الأسماء التي تشكل القوة الضاربة لحامل لقب الدوري الإنجليزي.



حكيم زياش

قدم النجم المغربي حكيم زياش أداءً رائعاً مع أياكس الهولندي في الموسم الماضي، بقيادته الفريق للفوز بلقب الدوري الهولندي، إضافة إلى التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ورغم أن زياش أخفق مع المنتخب المغربي في تخطي دور الـ 16 في كأس أمم أفريقيا، ولكن اللاعب المغربي بات محط أنظار العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا أبرزها بايرن ميونيخ الألماني.



آدم وناس

يعد آدم وناس من النجوم الصاعدة في منتخب الجزائر، ومن أبرز المواهب التي تألقت مع نابولي الإيطالي، بينما توهج وناس مع “الخضر” وأسهم في فوز الفريق بلقب كأس أمم أفريقيا، وباتت عودته إلى نابولي وخوضه الموسم المقبل في “الكالتشيو” أكثر إثارة وقوة، حيث سيكون تحت الأنظار والمتابعة.



محمود تريزيجيه

في الوقت الذي كان يعد نجم ليفربول محمد صلاح هو الورقة الرابحة لمنتخب مصر، خطف تريزيجيه الأنظار، وأثبت أنه من أفضل اللاعبين في “الفراعنة” بعدما كان أبرز لاعب في الفريق في كأس أمم أفريقيا، وهو ما أسهم سريعاً في انتقاله فور انتهاء البطولة من قاسم باشا التركي إلى أستون فيلا الإنجليزي، بصحبة مواطنه أحمد المحمدي، حيث يأمل الجمهور المصري، أن يقدم لاعب الأهلي السابق، نسخة جديدة من مشوار صلاح في “البريمير ليغ”.



إسماعيل بن ناصر

يعد بن ناصر مفاجأة بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما خطف الأنظار من أفضل النجوم المشاركين في البطولة، مثل محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز وحكيم زياش، وكان لاعب إمبولي الإيطالي هو الورقة الرابحة للمنتخب الجزائري، حيث استحق الحصول على لقب أفضل لاعب في البطولة، بينما بات محط أنظار ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الحالية.