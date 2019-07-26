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نشر الذعر في أربعة أحياء قبل أن توقفه الشرطة

مقتل 4 بالرصاص في إطلاق نار بمدينة لوس أنجليس

مقتل 4 بالرصاص في إطلاق نار بمدينة لوس أنجليس
weam.co/602575
لوس أنجليس - وكالات - الوئام

شهدت مدينة لوس أنجليس مقتل أربعة أشخاص بالرصاص، وأصيب اثنان، في إطلاق نار عبر أربعة أحياء في المدينة الأمريكية، مما دفع الشرطة لبدء حملة ملاحقة استمرت 12 ساعة، قبل أن تتمكن من إلقاء القبض على المسلح المشتبه به.
وقال متحدث باسم شرطة لوس انجليس إن المشتبه به يدعى جيري
زاراجوزا (26 عاما) وإنه محتجز على ذمة اتهامات بالقتل فيما يتعلق بقتل والده وشقيقه وإصابة والدته بطلق ناري.
ولم يذكر المتحدث أسماء الضحايا.
وقالت الشرطة إن إطلاق النار بدأ في شقة كان المشتبه به يعيش فيها مع والديه، وذلك في حوالي الساعة الثانية صباحا أمس الخميس.
وأضافت الشرطة أن المشتبه به قتل امرأة كان قد تعرف عليها عند محطة للبنزين في نورث هوليوود بعد ذلك بحوالي 45 دقيقة لكنه لم يحدد العلاقة بينهما.
وأشارت الشرطة إلى أن زاراجوزا قتل بالرصاص رجلاً لا يعرفه في حافلة بمنطقة فان نويز حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر.
وقال متحدث باسم شرطة لوس أنجليس إنه لا يملك معلومات عن تحديد أي كفالة لإخلاء سبيل زاراجوزا.

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