الذهب يرتفع قليلاً بفعل رهانات خفض الفائدة

لندن- الوئام:

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، بدعم من توقعات بإقدام بنوك مركزية كبرى على تيسير السياسة النقدية، بينما يترقب المستثمرون بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1415.15 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع لأدنى مستوى في أسبوع عند 1410.77 دولار في الجلسة السابقة.

وخسر المعدن الأصفر 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع مما يضعه على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1414.40 دولار.

ويتطلع المتعاملون في السوق حاليا إلى اجتماع البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية الذي ينعقد يومي 30 و31 يوليو تموز، حيث من المتوقع أن يخفض البنك أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، لكن رئيسه ماريو دراجي أشار إلى أن البنك مستعد لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي بلغه في الجلسة السابقة، مما يزيد تكلفة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي،التي من المقرر صدورها اليوم، تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.8 بالمئة في الربع الثاني من 3.1 بالمئة في الربع السابق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.38 دولار للأوقية لكنها تتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث.

كما تراجع البلاتين أيضا 0.1 بالمئة إلى 864.37 دولار للأوقية،على الرغم من أنه بصدد الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.

وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1522.94 دولار.

لكن المعدن المستخدم في التحفيز بصناعة السيارات ما زال يتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع.