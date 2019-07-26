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وجهت له انتقادات حادة

إتهام ألماني لترامب: أصبحت تهديداً عبر الأطلسي

إتهام ألماني لترامب: أصبحت تهديداً عبر الأطلسي
weam.co/602583
برلين- الوئام:

وجه نائب رئيس البرلمان الألماني، توماس أوبرمان، انتقادات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدافعا بذلك عن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتسنيش.

وقال أوبرمان في تصريحات لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: “الولايات المتحدة لا تزال أهم شريك لنا في الحلف، لكن الرئيس ترامب يمثل تهديدا للتعاون عبر الأطلسي”، مضيفا أن الكثير من التعليقات المعادية للنساء والعنصرية تصدر عنه.

وكان الرئيس المؤقت للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، موتسنيش، وصف ترامب أول أمس الأربعاء بالعنصري، ما تسبب في توجيه انتقادات له.

وفي رده على بيان حكومي أدلت به وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة أنيجريت-كرامب كارنباور، طالب موتسنيش في البرلمان بمزيد من الاستقلالية تجاه الولايات المتحدة، الشريك في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقال: “التفكير في سياسة الحلف وحدها لم يعد كافيا منذ أن دخل البيت الأبيض عنصري يتميز بالأنانية وعدم القابلية بالتنبؤ بتصرفاته”.

ودافع أوبرمان عن زميله في الحزب قائلا: “في النهاية هو ليس سفير ألمانيا في واشنطن، بل رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي”.

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