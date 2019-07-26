الناصر يطمئن الشعب التونسي على جميع مؤسات الدولة

تونس - وككالات - الوئام

طمأن الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، الشعب التونسي بأن جميع مؤسسات الدولة تعمل بانتظام ونجاعة ويقظة، وهي مستمرة بجاهزية عالية للحفاظ على أمن البلاد.

وأضاف الناصر، في كلمة وجهها الليلة الماضية للشعب التونسي، أن الدولة مستمرة، وتونس باقية تسير على طريق بناء وازدهار في كنف الحرية والعدل والتقدم.

وأشار الناصر، الذي أدى اليمين الدستورية أمس، إلى التزامه بالحفاظ على المكاسب التي حققتها البلاد في مسارها الانتقالي، واعدًا بأنه سيعمل على دعم الحوار بين مختلف مكونات المجتمع لإرساء السلم الاجتماعي، وأن يكون رئيسًا لجميع التونسيين دون استثناء أو تمييز.

وأكد الرئيس المؤقت التزامه بتأمين مسار الانتخابات ضمن القانون، داعيًا الشعب التونسي إلى وحدة الصف الوطني وبذل مزيد من العمل والعطاء.