أستراليا تدعو لمزيد من التدقيق في هيمنة “فيسبوك” و”جوجل”

كانبرا - وكالات - الوئام

دعت لجنة المنافسة وحماية المستهلك في أستراليا، في تقرير اليوم الجمعة، إلى قدر أكبر من التدقيق في محتوى وأنشطة المنصات الرقمية الرائدة مثل “جوجل” و”فيسبوك”.

وقالت اللجنة إنه في إطار تحقيق استمر18 شهرا تناول التأثير الذي تحدثه المنصات الرقمية في مجالات بث الأخبار والإعلانات، فقد حددت مجموعة ممارسات إشكالية متعلقة بالبيانات الشخصية مع احتمال الإضرار بالمستخدمين.

وكشف التحقيق أنه لا يتم إخطار المستخدمين بشكل كافٍ عن كيفية جمع البيانات الخاصة بهم واستخدامها. كما أن المستخدم لا يتمتع بقدر كافٍ من السيطرة على نطاق واسع من المعلومات التي يتم جمعها.

وفي التقرير، الذي جاء في 619 صفحة، وصفت اللجنة الحجم الكبير للبيانات الشخصية التي يتم جمعها دون استئذان أصحابها بأنه “مزعج”، وأوصت بإنشاء كود خصوصية نافذ لممارسات المنصات الرقمية.

ودعت اللجنة الحكومة الأسترالية إلى اتخاذ إجراءات للتصدي لهيمنة

“فيسبوك” و”جوجل”.

ووجدت اللجنة في إطار التحقيق أن المجتمع الأسترالي، مثله في ذلك مثل باقي المجتمعات في أنحاء العالم، قد تأثر بعملية التضليل الإعلامي وانعدام الثقة المتنامي فيما يبث من أخبار.