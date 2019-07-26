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سنجد حلا دائما للإرهاب

أردوغان: سندمر المتشددين في شرق الفرات بغض النظر عن المحادثات مع أمريكا

أردوغان: سندمر المتشددين في شرق الفرات بغض النظر عن المحادثات مع أمريكا
weam.co/602600
انقرة- الوئام:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن تركيا عازمة على تدمير “ممر الإرهاب” شرقي نهر الفرات في سوريا بغض النظر عما ستصل إليه المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن إقامة منطقة آمنة مزمعة في شمال سوريا.

وخلال الأيام الماضية، كثفت تركيا تحذيراتها من توغل محتمل في شمال سوريا وقالت إن “صبرها نفد” من واشنطن بشأن محادثات المنطقة الآمنة مضيفة أنها ستشن عمليتها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال أردوغان لأعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم “أولئك الذين يضعون ثقتهم في القوى الأجنبية في المنطقة سيوضعون تحت الأرض… سنجد حلا دائما للإرهاب”.

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