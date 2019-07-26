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استهدفت مدارس ومستشفيات وأسواق ومخابز

الأمم المتحدة: مقتل 100 مدني في ضربات جوية نفذتها سوريا

الأمم المتحدة: مقتل 100 مدني في ضربات جوية نفذتها سوريا
weam.co/602601
نيويورك - وكالات - الوئام

قالت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، اليوم الجمعة، إن ضربات جوية نفذتها الحكومة السورية وحلفاؤها على مدارس ومستشفيات وأسواق ومخابز؛ أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 103 مدنيين في الأيام العشرة الماضية، بينهم 26 طفلا.
وأضافت “هذه أهداف مدنية، وفي ضوء النمط المستمر لمثل هذه الهجمات يبدو من غير المرجح أن يكون قصفها حدث بطريق الخطأ”.
وأشارت باشليه إلى أن ارتفاع حصيلة القتلى تقابله “لا مبالاة دولية واضحة”.

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