تنكروا في زي الشرطة وسرقوا ذهبًا بـ 32 مليون دولار في البرازيل

ساوباولو - وكالات - الوئام

قالت تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية إن عصابة من اللصوص، تنكر أفرادها في زي الشرطة، استولت على أكثر من 700

كيلوجرام من الذهب، قيمته حوالي 32.2 مليون دولار في مطار “ساو باولو” في البرازيل، ثم لاذوا بالفرار.

ودخل 8 لصوص ملثمون مستودع الشحن بالمطار، مستقلين سيارتي شرطة، أمس الخميس، ثم أجبروا موظفي المطار تحت تهديد السلاح على شحن ذهب لإحدى السيارات، باستخدام رافعة بضائع شوكية، على غرار ما يحدث في أفلام السرقة التي تنتجها هوليوود.

ولم يتم إطلاق أي أعيرة نارية خلال عملية النهب التي انتهت خلال

دقيقتين ونصف، كما ظهر من خلال صور التقطتها كاميرات المراقبة، وعرضها الموقع الإلكتروني لصحيفة “استاداو دي ساو باولو”.

وقبل السرقة، احتجز اللصوص ثمانية أفراد من أسرة موظف بارز في المجال اللوجستي، كرهينة، للحصول على معلومات بشأن تسليم الذهب، حسب صحيفة “جلوبو”.

ومن المقرر نقل الذهب إلى زيورخ ونيويورك.

وتباينت التقارير حول كمية الذهب مما بين 720 و750 كيلوجراما.