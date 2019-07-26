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بهدف منع دخول المنتجات مجهولة المصدر إلى الأسواق

“البيئة” تجدد دعوتها للمزارعين بضرورة وضع البطاقة التعريفية على المنتجات الزراعية

“البيئة” تجدد دعوتها للمزارعين بضرورة وضع البطاقة التعريفية على المنتجات الزراعية
weam.co/602630
الرياض- الوئام

جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها للمنتجين الزراعيين، بضرورة وضع البطاقة التعريفية لمنتجاتهم التي يرغبون في دخولها للأسواق، منبهة إلى احتواء البطاقة على رقم السجل وتاريخ التعبئة وموقع المزرعة وسعر المنتج.

وأكدت الوزارة، أن الهدف من وضع البطاقة التعريفية للمنتج، هو منع دخول أي منتج زراعي بشكل عشوائي للأسواق، والقضاء على المنتجات الزراعية مجهولة المصدر، ومعرفة مصادر المنتجات الزراعية في المحال.

وشددت على منع دخول المنتجات الزراعية مجهولة المصدر للأسواق، مؤكدة أنها ستمنع دخول أي منتج زراعي ليس به بطاقة تعريفية، وستستمر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بأخذ عينات عشوائية من المنتجات الزراعية للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات وسلامتها لصحة المستهلك.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شاركت خلال ورشة عمل بعنوان: “وضع بطاقة البيانات على المنتجات الزراعية”، نظمتها الهيئة العامة للغذاء والدواء، بورقة عمل حول “الاستخدام الآمن للمبيدات”، مستعرضة مراحل تطبيق وضع بطاقة البيانات على المنتجات الزراعية وطريقة العرض وآلية تطبيق الجزاءات وبرامج التوعية التي تستهدف المزارعين والشركات الزراعية والمحلات ومراكز البيع بالتجزئة الكبرى.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ألزمت المزارعين بوضع بطاقة تعريفية للمنتجات، ابتداءً من تاريخ 14 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 1 يناير 2018م؛ لمعرفة مصادر المنتجات والتأكّد من سلامتها وسهولة تتبعها.

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