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التحالف: خسائر ميليشيا الحوثي على أرض الواقع تدفعها لاختلاق انتصارات وهمية إعلاميًا

التحالف: خسائر ميليشيا الحوثي على أرض الواقع تدفعها لاختلاق انتصارات وهمية إعلاميًا
weam.co/602634
وكالات- الوئام

قال مصدر في تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الميليشيا الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات وكذا الخسائر البشرية والمادية وهو ما يجعلها تلجأ لاختلاق الأكاذيب وتحقيق الانتصارات الوهمية عبر وسائلها الإعلامية.

وسخر المصدر من ادعاءات الميليشيا عبر وسائل إعلامها من إسقاطها طائرة بدون طيار تابعة للتحالف، مؤكدًا أن هذه القصة لا أساس لها من الصحة إنما تضاف لسجل الأكاذيب والافتراءات التي تستخدمها الميليشيا في محاولة منها لتعزيز معنويات مقاتليها.

وأكد المصدر، أن الميليشيا الحوثية دأبت على استخدام وسائل الإعلام لتحقيق الانتصارات الوهمية بعد تكبدها خسائر كبيرة بشرية ومادية، وأدركت أن نهايتها باتت وشيكة، مشيرًا إلى أن الميليشيا استخدمت صورًا قديمة في ادعاءاتها لتعزيز فبركات إسقاط طائرة تابعة للتحالف.

وأشار المصدر إلى أن تاريخ الميليشيا مليء بالأكاذيب والافتراءات المفضوحة للشعب اليمني وللعالم وأن ادعاءاتها المستمرة منذ انطلاق عاصفة الحزم باتت محل سخرية لكل مهتم بالشأن اليمني.

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