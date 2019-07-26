التعليقات: 0

ليبيا.. مجلس النواب: قدمنا لواشنطن أدلة على جرائم جماعة الإخوان وقطر وتركيا في البلاد

ليبيا.. مجلس النواب: قدمنا لواشنطن أدلة على جرائم جماعة الإخوان وقطر وتركيا في البلاد
weam.co/602649
وكالات- الوئام

أعرب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب، ورئيس وفد البرلمان الذي يجري حاليًا زيارة إلى واشنطن عن أمله بأن تتوج العلاقات الوثيقة للإدارة الأمريكية مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بزيارة سيؤديها إلى واشنطن في وقت قريب، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة داعمة للحرب على الإرهاب ولقوات الجيش الوطني في ليبيا.

ونقل موقع المرصد عن “الميهوب” قوله في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، اليوم الجمعة: “قدمنا في المحادثات ملفًا بكل الأدلة والإثباتات، التي تؤكد جرائم جماعة الإخوان، وكل من قطر وتركيا في ليبيا، كما طلبنا فك الارتباط الأمريكي مع حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس، بعد الحديث باستفاضة عن سيطرة الميلشيات
المسلحة عليه وعلى حكومته.

واختتم “الميهوب” تصريحاته بالقول: “طلبنا أيضا إعادة ترتيب أوراق الملف الليبي، وإعادته مجددًا إلى مجلس الأمن الدولي، خاصة بعدما انتهى ملف الصخيرات وما ترتب عليه”، وذلك في إشارة إلى اتفاق السلام الذي رعته بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا نهاية عام 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب، وأفضى إلى تشكيل حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج ومجلسها الرئاسي، بحسب
موقع المرصد.

روابط ذات صلة

حفتر: نقترب من الانتصار على الإرهاب في طرابلس

حفتر: نقترب من الانتصار على الإرهاب في طرابلس

الجيش الليبي: تدخلات قطر في الصومال تؤكد أنها أصبحت ذراعا رسميا للإرهاب

الجيش الليبي: تدخلات قطر في الصومال تؤكد أنها أصبحت ذراعا رسميا للإرهاب

الجيش الليبي عن تورط الدوحة في تفجيرات الصومال: حان وقت العقاب

الجيش الليبي عن تورط الدوحة في تفجيرات الصومال: حان وقت العقاب

توقف إنتاج النفط بحقل “الشرارة” الأكبر في ليبيا

توقف إنتاج النفط بحقل “الشرارة” الأكبر في ليبيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>