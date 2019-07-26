التعليقات: 0

وصول 859.220 حاجا إلى المملكة عبر جميع المنافذ

وصول 859.220 حاجا إلى المملكة عبر جميع المنافذ
weam.co/602660

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (859.220) حجاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (820.091) حاجاً ، فيما قدم عن طريق البر (28.780) حاجاً , وعبر البحر (10.349) حاجاً، وذلك بزيادة (82.406) حجاج، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي ،بنسبة (11%).

روابط ذات صلة

شاهد.. حاجة مسنة تروي معاناتها على الحدود التركية السورية وتشيد باستقبال وخدمات المملكة

شاهد.. حاجة مسنة تروي معاناتها على الحدود التركية السورية وتشيد باستقبال وخدمات المملكة

رؤساء مكاتب شئون الحجاج بالمدينة يثمّنون دور المملكة في إدارة منظومة الحج بكفاءة واقتدار

رؤساء مكاتب شئون الحجاج بالمدينة يثمّنون دور المملكة في إدارة منظومة الحج بكفاءة واقتدار

26 ألف حاج بريطاني هذا العام

26 ألف حاج بريطاني هذا العام

مدير الأمن العام يوجه بسرعة تفعيل نقطة بوابة المدينة الجنوبية الجديدة

مدير الأمن العام يوجه بسرعة تفعيل نقطة بوابة المدينة الجنوبية الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>