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أحلام تكشف سبب حالة فجر السعيد الحرجة: تسمم حاد في الدم

أحلام تكشف سبب حالة فجر السعيد الحرجة: تسمم حاد في الدم
weam.co/602678
الوئام - متابعات

نشرت المطربة أحلام عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور” إنستجرام”، صورة للإعلامية الكويتية فجر السعيد توضح لجمهورها سبب حالة فجر السعيد الحرجة.

وقالت أحلام: فجر السعيد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص في الكويت وأجرت عملية باي باس (تحويل_مسار) وبعد العملية بيومين أصابها تسريب من العملية ولأن المستشفى اكتشف التسريب للأسف بعد يومين أدى التسريب إلى تسمم حاد في الدم، أثر على الوظائف الحيوية مما استدعى نقلها لمستشفى مبارك الكبير.

وأضافت أحلام: “والشكر الكبير اولًا لله تعالى ثم لهم على كل الرعاية اللي وجدتها هناك والشكر للدكتور علي الموسوي اللي ما تركها ثانية وكل المستشفى وكان يطمنا عليها كل شوي لان ممنوع عنها الزيارة والشكر للمسئولين وكل الناس اللي يدعون لها ويسالون عنها من كل مكان “.

وتابعت: “الحمد لله اليوم هي تتقبل العلاج بشكل بطيء ولكن افضل بكثير من حالتها الحرجة من يومين فقط ادعوا لها حبيبتي”.

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