بومبيو: أرحب بالظهور في التليفزيون الإيراني لأكشف للشعب كوارث قادتهم التي دمرت البلاد

واشنطن - الوئام

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه سيرحب بفرصة التحدث إلى الشعب الإيراني إذا أتيحت له.

وبيّن بومبيو أنه لا يريد الظهور على شاشة التلفزيرن الإيراني على سبيل الدعاية، بل لكي يخبر شعب إيران بحقيقة أن ما فعله قادتهم من كوارث دمرت إيران، مشيرا إلى أن النظام الإيراني لن يسمح بذلك “لأنه يعلم الحقيقة كذلك”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال الاثنين إنه بات يشعر بصعوبة أكبر في التفكير بالتفاوض مع إيران بعد سلسلة الحوادث التي زادت التوترات بين واشنطن وطهران.

وصرح ترامب للصحفيين بعيد ساعات من إعلان طهران اعتقال 17 شخصا قالت إنّهم جزء من خليّة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) “أصبح من الأكثر صعوبة بالنسبة لي أن أرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران”.

من جهته رفض وزير الخاجية الأميركي مايك بومبيو إعلان إيران القبض على 17 جاسوسا، مضيفا بأن “النظام الإيراني له تاريخ طويل من الكذب.. سأتعامل بقدر كبير من الشك مع أي تأكيد إيراني عن الإجراءات التي اتخذوها”.