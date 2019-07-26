مفاجأة.. صحفي مقرب من أردوغان يكشف: تركيا كانت ستقيم قاعدة عسكرية بسواكن السودانية وعزل البشير ضيع الحلم

الوئام - متابعات

كشف صحفي مقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أن تركيا كانت تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في سواكن السودانية للسيطرة على النقل البحري في البحر الأحمر، وللتوسع في أفريقيا.

وأضاف الصحفي الملازم للرئيس التركي في زياراته الخارجية، بإحدى المقابلات التلفزيونية، أن الإطاحة بنظام البشير ضيعت كل أحلامهم وكانت ضربة قوية.

اقشت صحف تركية و نشطاء سودانيون مصير الإتفاق الذي وقّعه الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2017 بخصوص جزيرة سواكن السودانية في أعقاب الاطاحة بالبشير وتولى المجلس العسكري الانتقالي السلطة في السودان لأمور البلاد.

أهمية الاتفاق لتركيا

بحسب الاتفاق، وافق السودان على تطوير تركيا لجزيرة تاريخية في السودان على شاطئ البحر الأحمر، إذ يعد الموقع مقصداً سياحياً ومحطة هامة، وتم الاتفاق على بناء مرسى لاستخدام السفن المدنية والعسكرية.

وهاجمت الصحف المصرية في ذلك الوقت قرار السودان وقالت إن الخرطوم “فتحت موانيها لانتقال سلاح الإرهاب والإرهابيين إلى مصر”.

وسعى أردوغان في الأعوام الماضية إلى تقوية علاقات تركيا الاقتصادية والعسكرية مع الدول الأفريقية، من أجل السيطرة على منطقة النفوذ في البحر الأحمر، لكن باءت مخططاته بالفشل أعقاب الإطاحة بنظام البشير، وتولي المجلس العسكري السوداني مقاليد الحكم في المرحلة الانقالية.