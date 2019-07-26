التعليقات: 0

لتنفيذ خطة طوارئ موسم الحج

المديرية العامة للدفاع المدني تبدأ أعمالها بـ17 ألف ضابط وفرد و3 آلاف آلية

المديرية العامة للدفاع المدني تبدأ أعمالها بـ17 ألف ضابط وفرد و3 آلاف آلية
weam.co/602703

باشرت المديرية العامة للدفاع المدني أعمالها ومهامها لموسم حج هذا العام 1440هـ، لتنفيذ برنامجها السنوي ضمن الخطة العامة للطوارئ بالحج، والتي تضم أكثر من 17 ألف رجل دفاع مدني، وأكثر من 3 آلاف آلية للتعامل مع كافة مهددات السلامة العامة.
وتهدف المديرية العامة للدفاع المدني خلال خطة حج هذا العام، للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا و بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة.
ومن جهته، أبدى معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على ما خص به الدفاع المدني من دعم وإمكانيات لتنفيذ خطة متكاملة تضمن بمشيئة الله أداء الحجاج لفريضة الحج لهذا العام بكل يسر وسهولة.

وأشار الفريق العمرو إلى أن جهود الدفاع المدني ستنصب في المرحلة الأولى من الخطة على الجوانب الوقائية والتأكد من توفر متطلبات وإجراءات السلامة بكافة المواقع، إلى جانب نشر الوعي الوقائي، وذلك بالتأكيد على أهمية الأخذ بمبادئ السلامة وتجنب كافة المخاطر، كما تتناول خطة الدفاع المدني الاستعداد والتهيؤ وإجراء التمارين والتدريب المشترك مع الجهات المعنية الأخرى، وتوزيع خدمات الدفاع المدني بشكل يضمن بمشيئة الله سرعة الاستجابة والتعامل مع الحالات الطارئة بكل كفاءة.

روابط ذات صلة

تفاصيل: وظائف براتب 6000 ريال في الدفاع المدني

تفاصيل: وظائف براتب 6000 ريال في الدفاع المدني

تفاصيل الوظائف النسائية في الدفاع المدني

تفاصيل الوظائف النسائية في الدفاع المدني

الدفاع المدني يحّذر من التقلبات الجوية بمناطق المملكة

الدفاع المدني يحّذر من التقلبات الجوية بمناطق المملكة

تفاصيل الوظائف النسائية في الدفاع المدني

تفاصيل الوظائف النسائية في الدفاع المدني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>