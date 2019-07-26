التعليقات: 0

محرز يعلق لأول مرة على تجاهله رئيس وزراء مصر: استدرت للكأس

محرز يعلق لأول مرة على تجاهله رئيس وزراء مصر: استدرت للكأس
weam.co/602707
الوئام - متابعات

علق النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لأول مرة بعد الجدل، الذي أظهرته اللقطات عدم مصافحته لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لدى استلامه الميدالية الذهبية.

وتوج منتخب “محاربو الصحراء” بكأس أمم أفريقيا 2019 في القاهرة، فيما استنكرت العديد من وسائل الإعلام المصرية سلوك النجم الجزائري بعد أن رصدته عدسات الكاميرات وهو يبتعد عن مصافحة مدبولي ووزير الرياضة المصري، أشرف صبحي.

وقال محرز في تصريحات نقلها موقع “أونزي مونديال”: “لقد أردت الذهاب لمصافحته لكن تمت مناداتي لآخذ الكأس فاستدرت، لم يكن هذا مقصودا، وليست لدي أي مشكلة حيال هذا الأمر”.

وساهم محرز بشكل كبير في فوز الخضر بكأس أمم أفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ الجزائر بعدما فاز محاربو الصحراء لأول مرة عام 1990، سجل 3 أهداف، كان أهمها الهدف الثاني في مرمى نيجيريا في آخر ثواني الوقت الأصلي من نصف النهائي.

روابط ذات صلة

العرب ينتظر تألق 6 من نجومهم في الدوريات الأوروبية

العرب ينتظر تألق 6 من نجومهم في الدوريات الأوروبية

غوارديولا يعتذر عن فعلته مع رياض محرز

غوارديولا يعتذر عن فعلته مع رياض محرز

بينهم صلاح ومحرز.. القائمة الأولية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

بينهم صلاح ومحرز.. القائمة الأولية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

رياض محرز ينافس بنزيما وكين على لقب “لاعب الجولة” في الدوري الأوروبي

رياض محرز ينافس بنزيما وكين على لقب “لاعب الجولة” في الدوري الأوروبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>