بصورة غير مسبوقة: إمام السنة في زاهدان ينتقد تدخلات نظام طهران

طهران - الوئام:

انتقد الزعيم السني البارز في إيران، الشيخ عبدالحميد إسماعيل زهي، في تصريحات غير مسبوقة، تدخلات طهران الخارجية وكذلك هيمنة الحرس الثوري على الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد.

وانتقد إسماعيل زهي في مقابلة عبر موقع “سُني أونلاين”، الذي يغطي أخبار المسلمين السنة في إيران، التدخلات العسكرية الإيرانية في دول المنطقة، قائلاً: إلى جانب القضايا السياسية والدبلوماسية، لا ينبغي السماح لأفراد ومؤسسات الدولة في أي بلد بالقيام بأنشطة عسكرية في بلدان أخرى، لأنه سيكون ضد المصالح الوطنية لتلك البلدان.

كما اعتبر أن “سياسات ايران شجعت الدول الإسلامية الأخرى على السعي للتقارب مع إسرائيل، داعياً القادة الإيرانيين إلى تغيير سياستهم الخارجية.

وهاجم إمام السنة في مدينة زاهدان مركز إقليم بلوشستان، والذي يُلقب بـ “المولوي عبد الحميد”، بشكل غير مسبوق المؤسسة العسكرية الإيرانية وتدخلها في السلطة واستحواذها على الاقتصاد، في إشارة واضحة إلى دور الحرس الثوري.

وطالب بعودة القوات المسلحة إلى الثكنات وقادتها إلى مهامهم الأساسية وترك المجالات السياسية والاقتصادية للمدنيين. وهذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها الزعيم السني المحافظ، علناً حول هذه القضية الحساسة المتمثلة في تدخل العسكر في الشؤون الاقتصادية والسياسية للبلاد.